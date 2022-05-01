Зеленский обиделся на Турцию из-за российских туристов

Президент Украины Зеленский счел недопустимым принимать российских туристов в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский обиделся на Турцию из-за того, что страна продолжает принимать российских туристов. Его слова в интервью греческому общественному телевидению ERT передает РИА Новости.

Как указал Зеленский, с одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину. «А с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — отметил он.

По словам украинского лидера, такая позиция является несправедливой, и назвал ее «двойными стандартами». По его мнению, «так быть не может», и призвал страну «сделать выбор — вы за правду или нет».