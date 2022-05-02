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Поднятый над поселком в Херсонской области российский флаг показали на видео

В поселке Чернобаевка близ Херсона над администрацией подняли российский флаг

Над зданием администрации поселка Чернобаевка в Херсонской области Украины подняли российский флаг, момент был показан на видео, которое распространило РИА Новости.

Отмечается, что российские военные, взявшие поселок под контроль, также сняли со здания администрации табличку Чернобаевской сельской думы. Агентство приводит слова местных жителей, по утверждению которых бывший глава поселковой администрации Игорь Дударь покинул Чернобаевку и уехал на территорию, подконтрольную Украине.

На видео запечатлен также момент, как российские силовики вскрывают кабинет Дударя.

Близ Чернобаевки расположен аэропорт Херсона.

Ранее сообщалось, что жителям Херсонской области начали выплачивать пенсии в рублях, а также, что регион с 1 мая перейдет в рублевую зону. В течение переходных четырех месяцев гривна также будет в ходу.

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Антон Похиляк
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