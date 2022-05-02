Двое молдаван ограбили в Болгарии украинских беженцев

В Болгарии граждане Молдавии задержаны по подозрению в ограблении украинских беженцев

В болгарском городе Свети-Влас, расположенном на Черноморском побережье, задержали двух граждан Молдавии, которые подозреваются в ограблении украинских беженцев на сумму более семи миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.

Преступление произошло в пятницу, 27 апреля. По данным прокурора Бургаса, вооруженные злоумышленники под видом сотрудников отеля проникли в номер, где проживала супружеская пара из Украины. Преступники говорили на русском языке.

С помощью угроз молдаване украли 65 тысяч евро (4,9 миллиона рублей), 10 тысяч левов (382 тысячи рублей), драгоценности и мобильный телефон. Общая стоимость похищенного составила около 197 тысяч левов (7,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что первая леди США Джилл Байден посетит Румынию и Словакию, где встретится с американскими военными и украинскими беженцами. По данным агентства, 8 мая в честь Дня матери, отмечающегося в США, супруга действующего главы государства встретится с украинскими женщинами и детьми в Словакии.