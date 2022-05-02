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Первая леди США встретится с украинскими беженцами

Первая леди США посетит Румынию и Словакию, где встретится с украинскими беженцами

Фото: Alexander Drago

Первая леди США Джилл Байден посетит Румынию и Словакию, где встретится с американскими военными и украинскими беженцами. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, 8 мая в честь Дня матери, отмечающегося в США, супруга действующего главы государства встретится с украинскими женщинами и детьми в Словакии. Байден посетит столицу Братиславу и города Кошице и Вышне-Немец.

Двумя днями ранее, 6 мая, жена Джо Байдена приедет на авиабазу «Михаил Когэлничану» в Румынии, где встретится с военными. Кроме того, в Бухаресте запланирована встреча с официальными лицами румынского правительства, американскими дипломатами и сотрудниками гуманитарных организаций.

Ранее украинский Львов посетила голливудская актриса Анджелина Джоли. Актриса занимается вопросами беженцев в ООН. После начала российской спецоперации на Украине Джоли заявила о стремлении оказывать всякое содействие украинцам, покинувшим дома. Актрису, спешащую в укрытие, сняли на видео.

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Варвара Кошечкина
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