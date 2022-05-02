Канцлер Германии оценил возможность отмены санкций против России

Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не отменят без согласия с Киевом

Канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF оценил возможность отмены антироссийских санкций. Его слова приводит ТАСС.

По словам канцлера ФРГ, санкции против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой. Шольц заявил, что президент России Владимир Путин должен договориться с Украиной.

Ранее Шольц заявил, что страны Евросоюза (ЕС) откажутся от импорта российского угля летом. По словам канцлера, Европа планирует отказаться и от российскую нефти к концу года. К тому же ЕС собирается резко сократить импорт российского газа, добавил он.

После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны ввели новые санкции в отношении Москвы и заморозили активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США.