Шольц назвал сроки отказа Европы от российского угля и нефти

Канцлер ФРГ Шольц заявил об отказе ЕС от импорта нефти и угля из России до конца года

Страны Евросоюза (ЕС) откажутся от импорта российского угля летом. Такие сроки назвал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Indian Express.

По словам канцлера, Европа планирует отказаться и от российскую нефти к концу года. К тому же ЕС собирается резко сократить импорт российского газа, добавил он. Шольц отметил, что к санкциям против российских энергоносителей присоединились многие страны, несмотря на неизбежные экономические издержки для них самих.

«Мы реализуем очень амбициозную политику по снижению нашей зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Этим летом мы прекратим импорт российского угля, до конца года прекратим российскую нефть и резко сократим импорт газа из России», — заявил немецкий канцлер.

Ранее помощник канцлера Германии по экономическим вопросам Йорг Кукис заявил, что страна планирует присоединиться к эмбарго на импорт российской нефти. При этом он уточнил, что Берлину потребуется время для подготовки к этому шагу.