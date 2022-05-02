Польша предложила другим странам помочь отказаться от энергоносителей из России

Польский министр Москва призвала страны ЕС отказаться от оплаты за российский газ в рублях

Польша готова проявить солидарность и помочь другим странам отказаться от энергоносителей из России. С таким предложением выступила в понедельник, 2 мая, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва по прибытии на встречу отвечающих за вопросы энергетики министров Евросоюза, передает ТАСС.

Она пояснила, что Польша готова рассказать властям других государств, какие шаги нужно предпринять, чтобы «стать полностью независимыми от России». «Мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости», — заявила Москва.

По мнению польского министра энергетики, ЕС нужно создать механизм, который смог бы предусматривать продажу квот на выбросы парникового газа за использование энергоносителей из России.

Москва добавила, что странам, которые в силу разных обстоятельств не готовы отказаться от российского газа, придется платить. Она заверила, данные средства «пойдут на европейскую инфраструктуру».