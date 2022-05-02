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Польша настояла на скорейшем введении санкций на энергопоставки из России

Замглавы МИД Польши Яблоньский призвал ускоренно ввести санкции на нефть и газ России

Фото: Tymon Markowski / MSZ

Польша настаивает, чтобы в отношении поставок нефти и газа из России как можно скорее были приняты санкции, и российская власть оказалась отрезана от накопленных резервов, которые позволяют стране финансировать военные действия на Украине. Об этом в понедельник, 2 мая, на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский, передает ТАСС.

Политик счел введенные ранее санкции недостаточными и призвал в ускоренном режиме отказаться от поставок в Европу нефти и газа из России. Яблоньский отметил, что санкции стали очень хорошим и важным шагом, но при этом Москва активно ищет способы обходить ограничения.

По мнению политика, в случае препятствий с отсутствием диверсификации в некоторых странах можно ввести переходные меры таможенного характера, которые могли бы помешать в обходе санкций.

Яблоньский также подчеркнул, что Россия «до сих пор не была отрезана от средств, получаемых за полезные ископаемые, — от денег за нефть и за газ». По его словам, в их число входят несколько сотен миллиардов валютных резервов страны, средства олигархов в банках Европы и мира. Представитель МИД призвал конфисковать накопленные средства и профинансировать на них восстановление Украины, а также погасить затраты от конфликта.

Ранее Яблоньский заявил, что Польша готова стать страной-гарантом безопасности Украины. Он сообщил о готовности Варшавы отвечать за безопасность в регионе. «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы исполнять эту роль. Если такое решение будет принято, то мы не будем уклоняться», — рассказал дипломат.

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Варвара Кошечкина
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