Названы снижающие риск возникновения рака продукты

Британский врач Ли сообщил, что орехи и помидоры снижают риск возникновения рака

Британский врач Вильям Ли назвал снижающие риск возникновения рака продукты. Об этом сообщает Daily Expess.

По его словам, в лесных орехах, кешью, миндале, фисташках и арахисе содержатся полифенолы, которые помогают в борьбе онкологическими болезнями, а также омега-3 жирные кислоты, перекрывающие «питание» раковым клеткам.

Также врач посоветовал употреблять в пищу помидоры. Он отметил, что этот продукт богат ликопином — веществом, которое заставляет раковые клетки «голодать», перекрывая поступление в них крови.

Кроме того, риск возникновения онкологических болезней снижает фиолетовый картофель, сообщил специалист. По его словам, этот сорт корнеплода богат антоцианином — «веществом-убийцей» раковых клеток.

Также Ли порекомендовал есть устрицы, в которых содержатся белок, аминокислоты и антиоксиданты. Врач добавил, что эффективным для борьбы с раком груди является зеленый чай матча.

Ранее кардиолог Юлия Панова рассказала россиянам, в каких случаях чай может принести здоровью больше вреда, чем пользы. Также врач заявила, что эмоциональным людям и тем, у кого есть избыточный вес, лучше пить зеленый, а не черный чай.

