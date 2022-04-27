Россиянам рассказали об опасности чая для некоторых людей

Кардиолог Панова: эмоциональным людям лучше пить зеленый, а не черный чай

Кардиолог и диетолог Юлия Панова рассказала россиянам, как правильно пить чай. В беседе с «АиФ» врач отметила, что чай — популярный и полезный напиток, но некоторым людям с ним нужно быть осторожными.

Медик отметила, что чай содержит антиоксиданты, защищающие нервную ткань и сосуды. Однако, кроме них, в напитке содержатся стимулирующие вещества типа кофеина, которых нет в травяных чаях и каркаде, поэтому стоит с осторожностью пить его по вечерам. По ее словам, напиток может представлять опасность для людей с проблемами с сердцем.

Она обратила особое внимание, что людей можно разделить на две категории: кому можно пить и черный, и зеленый чай, а кому — только зеленый. «Черный чай обладает разогревающим действием, он подходит людям с низким давлением, которые все время мерзнут. А зеленый лучше пить людям эмоциональным, с избытком веса, которым постоянно жарко», — рассказала диетолог.

Каркаде, добавила Панова, полезен в жаркую погоду, так как содержит большое количество электролитов. «Он восстанавливает калий, магний, даже небольшое количество цинка, которые теряются в жару», — пояснила она. Ферментированные чаи, по ее словам, отличаются широким спектром лечебного воздействия, в частности на сердечно-сосудистую систему, их даже считают средством профилактики онкологических заболеваний. «Настоящие ферментированные чаи в связи со своей полезностью не самые дешевые», — предупредила врач.

Панова также добавила, что травяные чаи не так просты, как кажутся: «Нередко люди считают, что трава как таковая безопасна, и можно ее заваривать и пить бесконтрольно, не подбирая компоненты чая. Это не так». Ромашку, иван-чай, чабрец, по ее словам, можно практически всем, при отсутствии аллергии, а вот шалфей, душица и солодка влияют на уровень гормонов. «Это надо учитывать женщинам с нарушениями в здоровье», — предостерегла эксперт.

Чай с пустырником, продолжила она, оказывает успокоительный эффект. Но следует помнить, что пустырник замедляет пульс. В связи с этим людям с нарушениями проводимости сердца и низким пульсом употреблять такой чай нельзя, обратила внимание Панова.

Диетолог и кардиолог призвала изучить личные противопоказания, прежде чем увлекаться травяными сборами и чаями, а также контролировать объемы выпитого напитка. «Чай в большом количестве употреблять не стоит, надо относиться к напитку с долей осторожности. Шесть чашек чая — это много, и в большем количестве пить ни черный, ни зеленый чай не стоит», — подытожила диетолог.

Ранее диетолог назвала продукты, которые нежелательно есть женщинам старше 40 лет. По словам Нурии Диановой, в этом возрасте лучше отказаться от сахара, следить за потреблением белка и жиров, а также есть больше фруктов и овощей.