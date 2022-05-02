Шольц пообещал поддержку столкнувшимся с голодом странам

Канцлер Германии Шольц пообещал поддержку странам, которые столкнутся с голодом

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что Берлин окажет поддержку странам, которые столкнутся с проблемами в обеспечении своего населения продовольствием из-за событий на Украине. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«Нам уже приходится беспокоиться о том, что есть люди, которые умрут от голода, что есть страны, которые больше не могут позволить себе зерно», — заявил Шольц, выступая на митинге в Дюссельдорфе. По его словам, ситуация ведет к мировому продовольственному кризису, однако Германия «не оставит эти бедные страны в одиночестве».

Ранее Международный Валютный Фонд, Группа Всемирного банка и Всемирная торговая организация указали на то, что резко растущие цены и продовольственный дефицит на фоне серьезных глобальных кризисов грозят миру нищетой и голодом. Самая серьезная опасность грозит беднейшим странам, тем, кто серьезно зависит от импорта еды, однако уязвимыми все больше становятся и страны со средним доходом.

