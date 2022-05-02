Президент Украины Зеленский выразил благодарность полку «Азов» и другим «добровольцам»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность полку «Азов» и другим «добровольцам», какими бы они ни были. Его слова в интервью греческому телевидению ERT передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста об отношении к «Азову», Зеленский признался, что разница между украинскими войсками и нацбатами есть. Он также напомнил, что, в 2014 году «добровольцы из разных уголков государства объединились, чтобы защитить Украину», однако на данный момент «Азов» входит в состав Нацгвардии страны. «Сегодня это часть вооруженных сил, и все они являются официальной армией нашего государства», — сказал он.

Некоторые из бывших добровольцев ушли в политику, а те, кто продолжил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), стали военными. «Это две разные вещи», — констатировал Зеленский. При этом Мариуполь «защищает» не только батальон «Азов», а также Нацгвардия, пограничники, спецназовцы и ВСУ.

Зеленский добавил, что его команда очень внимательно следит за событиями и предпринимает шаги, если имеют место быть радикальные заявления. «Если и есть вызовы или призывы к радикализму, я считаю, что в нашем государстве их гораздо меньше по сравнению с другими странами мира. Я думаю, что у нас их почти нет. Несмотря на то, что у нас война и мы могли бы это понять», — заключил он.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский вместе с боевиками батальона «Азов» выступил по видеосвязи перед парламентом Греции. Это вызвало скандал в греческом парламенте. Депутаты компартии Греции КПГ и правой партии «Греческое решение» проигнорировали речь украинского президента, отказавшись присутствовать в это время на заседании парламента.