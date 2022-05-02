Россиян предупредили об опасности родниковой воды

Врач Осипова предупредила россиян об опасности употребления родниковой воды весной

Пить родниковую воду без термической обработки в весенний период не следует, поскольку в жидкости могут содержаться паразиты. Предупреждение о такой опасности в разговоре с радио «Говорит Москва» сделала врач отделения гастроэнтерологии столичной Боткинской больницы Светлана Осипова.

Врач напомнила россиянам, что сырая вода из водоемов и талые воды, остающиеся на дачных участках, являются благотворной средой для вирусных возбудителей. Осипова допустила, что заражение такой водой в организме может проявиться не сразу.

«Тем более в весеннее время, когда идет талая вода и смывается почва, а вместе с ней смываются остатки экскрементов животных», — пояснила медик. В связи с этим Осипова призвала граждан обязательно подвергать термической обработке родниковую воду.

Ранее Светлана Осипова объяснила, что питье во время еды может растянуть желудок. Кроме того, по ее словам, вода может привести к отрыжке и изжоге.