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Минобороны сообщило об уничтожении российской авиацией ракет «Точка-У»

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили комплекс «Точка-У» и три «Града»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические войска России с помощью авиационных ракет уничтожили украинский комплекс «Точка-У» и три установки реактивных системы залпового огня «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за сутки российской авиацией были уничтожены четыре радиолокационных станции и шесть складов боеприпасов. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 39 военных объектов Украины.

Среди пораженных объектов Конашенков отдельно отметил радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинского зенитного комплекса С-300 в районе поселения Кульбакино Николаевской области.

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Роман Кирьянов
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