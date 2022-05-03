Минобороны сообщило об уничтожении российской авиацией ракет «Точка-У»

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили комплекс «Точка-У» и три «Града»

Воздушно-космические войска России с помощью авиационных ракет уничтожили украинский комплекс «Точка-У» и три установки реактивных системы залпового огня «Град». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

Также за сутки российской авиацией были уничтожены четыре радиолокационных станции и шесть складов боеприпасов. Всего оперативно-тактической и армейской авиацией были поражены 39 военных объектов Украины.

Среди пораженных объектов Конашенков отдельно отметил радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении украинского зенитного комплекса С-300 в районе поселения Кульбакино Николаевской области.