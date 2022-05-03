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Минобороны объявило об уничтожении пусковой установки комплекса С-300

МО РФ объявило об уничтожении пусковой установки комплекса С-300 в Николаевской области

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска уничтожили пусковую установку комплекса С-300 в районе Кульбакино Николаевской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ракетные войска МО РФ также поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области.

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Ранее Конашенков сообщил, что ВКС России нанесли поражение шести военным объектам Украины высокоточными ракетами. Среди пораженных объектов защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого некоторые страны Запада выступили против боевых действий, ввел несколько пакетов жестких санкций и начал оказывать Украине военную помощь.

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Сергей Истомин
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