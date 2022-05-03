В Минобороны заявили о поражении шести военных объектов Украины

Минобороны: высокоточные ракеты ВКС России поразили шесть военных объектов Украины

Высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли поражение шести военным объектам Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди пораженных объектов защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе Слатино, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее Минобороны России опубликовало новые кадры того, как самолет Су-24 наносит удары по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины. На кадрах видно, как самолет сбрасывает бомбы и покидает территорию. Наибольшей эффективности удалось достичь из-за того, что бомбы применялись на фугасное действие.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. После этого Запад выступил против боевых действий, ввел несколько пакетов жестких санкций и начал оказывать Украине военную помощь.