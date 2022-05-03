Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны опубликовало новое видео авиаудара по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны впервые показало удар Су-24М по укрепрайонам ВСУ на предельно малой высоте

Минобороны России опубликовало новые кадры объективного контроля нанесения авиаудара экипажем самолета Су-24 по замаскированным укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

На кадрах видно, как самолет сбрасывает бомбы и покидает территорию. В Министерстве обороны уточнили, что бомбы сбрасывали на долговременные сооружения укрепрайона, атака производилась со свободного маневра с предельно малой высоты.

Наибольшей эффективности удалось достичь из-за того, что авиационные бомбы применялись на фугасное действие. После завершения бомбометания экипаж выполнил противоракетный маневр и отстрел тепловых ловушек.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили в Одессе ракетами «Оникс» ангар с оружием и боеприпасами из США и Европы, а также разрушили взлетно-посадочную полосу.

Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил отношение Зеленскому к заключению мира
Минобороны сообщило об ударе «Ониксами» по логистическому центру в Одессе
В Подмосковье двое оставленных без присмотра детей выпали из окна
Папа Римский понадеялся на завершение конфликта на Украине к 9 мая
Безработицу из-за санкций назвали не главным риском на рынке труда
Лазарев приостановил деятельность и пожаловался на угнетающую действительность
В Подмосковье мужчина жестоко избил свою кошку
Медведев рассказал о клянчащем деньги у Запада Зеленском
Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным в Москве
Минобороны опубликовало новое видео авиаудара по замаскированным позициям ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.