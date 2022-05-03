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СК выяснил причастных к разработке биологического оружия на Украине лиц

Глава СК Бастрыкин: биологическое оружие на Украине разрабатывало Минобороны США
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Российские следователи определили круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине, рассказал председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью RT.

По словам главы СК, среди них представители Минобороны США и американских компаний-подрядчиков. «Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине», — подчеркнул руководитель ведомства.

Бастрыкин добавил, что с 2005 года объем финансирования Вашингтоном биологических программ на Украине составил более 224 миллионов долларов. С этого момента американские специалисты вели работу по модернизации и переоснащению около 30 научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины. Следователи выяснили, что они также трудились на нескольких санитарно-эпидемиологических объектах Минобороны Украины.

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«Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции», — подчеркнул Бастрыкин.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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