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В ООН не увидели попыток насильно увезти гражданских с «Азовстали» в Россию

Координатор ООН Лубрани не увидела попыток насильно увезти гражданских с «Азовстали» в РФ

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Гуманитарный координатор ООН на Украине Оснат Лубрани заявила, что не видела попыток увезти насильно эвакуированных с «Азовстали» людей в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такого не происходило, насколько я знаю», — сказала она. При этом она уточнила, что мирные жители, не пожелавшие ехать на подконтрольную Украине территорию, сделали этот выбор по собственной воле.

Лубрани добавила, что не знает, сколько еще гражданских лиц остаются на территории мариупольского завода.

Ранее гумкоординатор ООН сообщила, что с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с «Азовстали» эвакуирован 101 человек. Среди них были женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом. По словам Лубрани, все они смогли увидеть дневной свет после двух месяцев.

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Марина Совина
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