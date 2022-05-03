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Россия не смогла исключить угрозу дефолта 4 мая

Bloomberg сообщил о сохраняющейся опасности дефолта для России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Несмотря на принятое правительством решение погасить еврооблигации в долларах, а не в рублях, и перевод всей необходимой суммы в конце прошлой недели, дефолт России в иностранной валюте уже 4 мая по-прежнему не исключен. Об этом со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Проблема заключается в том, что многочисленные санкции, наложенные на страну после начала боевых действий на Украине, усложняют все трансакции. Деньги успели получить не все клиринговые палаты, хотя как минимум одна из них подтвердила, что имеет средства на платежи по еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах.

В общей сложности Россия обязана заплатить 650 миллионов долларов, в эту сумму входят купоны и основная сумма долга. Месяц назад власти объявили, что в связи с блокировкой активов Центробанка за рубежом приняли решение платить в рублях. Поскольку по условиям облигаций такие действия не допускаются, в пятницу, 29 апреля, Минфин подтвердил исполнение обязательств в долларах.

Как отмечает издание, США, разблокировавшие для России возможность для платежа в долларах, заинтересованы в том, чтобы Москва исполняла обязательства. В Вашингтоне рассудили, что выплаты из оставшихся резервов сокращают для России возможности финансировать боевые действия на Украине. Кроме того, возможность блокировки по-прежнему сохраняется.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность дефолта в стране, так как у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен уверена, что на фоне западных санкций дефолт в России является вопросом времени. По ее мнению, эффект ограничительных мер проникает в российскую экономику все сильнее, и процесс не остановить.

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Платон Щукин
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