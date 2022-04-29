ЦБ отверг возможность дефолта в России

Набиуллина: ни о каком дефолте в России речи не идет

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина отвергла возможность дефолта в стране. По ее словам, ни о каком дефолте сейчас речи не идет и у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств. Ее слова приводит РИА Новости.

«У министерства финансов есть ресурсы, и с этой точки зрения, с экономической точки зрения, ни о каком дефолте речь не может идти», — подчеркнула глава ЦБ. Набиуллина уточнила, что проведение платежей зависит от иностранных банков. «Есть сложности в платежах, которые мы видим. Я надеюсь, что все это тоже пройдет и закончится успешно», — признала она.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в России составит 18–23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м. В текущем году ВВП страны снизится на 8-10 процентов. При этом пик инфляции придется на конец 2022 года.

На заседании 29 апреля Центробанк понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых.