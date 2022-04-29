Глава Центробанка спрогнозировала пик инфляции в России

Глава ЦБ Набиуллина сообщила, что пик инфляции в России придется на конец 2022 года

Пик инфляции в России придется на конец 2022 года, такой прогноз дали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин. Их слова приводит ТАСС.

«Что касается инфляции, в годовом выражении мы пик видим в конце года -— 18-23 процента. Это действительно связано с тем, что в инфляцию по 2022 году входит резкий рост цен в конце февраля — начале марта», — сказала Набиуулина.

Заботкин, в свою очередь, добавил, что максимальный месячный рост цен наблюдался в марте. По его словам, в апреле «мы получим значительно более низкую цифру».

Ранее Банк России спрогнозировал, что инфляция в стране в 2022 году составит от 18 до 23 процентов. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов. Отмечалось, что темпы роста потребительских цен все еще высокие, однако они значительно замедлились после пиковых значений первой половины марта.

29 апреля на заседании ЦБ понизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля.