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Минфин расплатился в долларах по еврооблигациям

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам
Здание Министерства финансов РФ

Здание Министерства финансов РФ. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Минфин исполнил в долларах обязательства по двум выпускам суверенных еврооблигаций, сказано в сообщении ведомства.

Выплата купонного дохода и погашение евробондов «Россия-2022» на 564,8 миллиона долларов и «Россия-2042» на 84,4 миллиона доведены до платежного агента по этим бумагам — лондонского Citibank. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, отметили в Минфине.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что бюджет выдержит снижение потребления Европой российского газа. По оценкам Минфина, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 29 апреля отвергла возможность дефолта в стране. По ее словам, у Минфина достаточно ресурсов для выполнения своих обязательств.

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Платон Щукин
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