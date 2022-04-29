Силуанов рассказал о влиянии снижения потребления Европой газа на бюджет РФ

Силуанов заявил, что бюджет РФ выдержит снижение потребления Европой российского газа

Бюджет России выдержит снижение потребления Европой российского газа. Об этом рассказал министр финансов страны Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости. По его словам, европейские страны не смогут быстро отказаться от российского газа, также ожидается, что поставки вырастут по другим направлениям.

Силуанов подчеркивает, что сложившаяся ситуация к разбалансировке бюджета не приведет. «В первую очередь мы наши поставки сейчас стараемся диверсифицировать и на восточное направление», — прокомментировал он.

По оценкам Минфина, российский бюджет в 2022 году будет исполнен с дефицитом, который оценивается более чем в полтора триллиона рублей. Он отметил, что ранее бизнесу была предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за второй и третий кварталы. Выпадающие доходы составляют 1,6 триллиона рублей. Итоговый размер дефицита пока не ясен.