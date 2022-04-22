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Макрон предрек Европе последствия зимой в случае отказа от российского газа

Президент Франции Макрон предрек Европе последствия зимой при отказе от российского газа
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Европа столкнется с последствиями следующей зимой в случае полного отказа от российского газа. Такое развитие событий предрек региону президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Глава Пятой республики отметил, что страны Европы не увидят последствий санкций против российских энергоресурсов весной и летом 2022 года, так как запасы в газохранилищах пополнены. «Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — заключил он.

Ранее Макрон рассказал, что в ЕС на данный момент не обсуждается тема отказа от российского газа. «Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечет», — уточнил он.

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Екатерина Андреева
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