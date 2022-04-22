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Макрон заявил об отсутствии дискуссий об эмбарго на российский газ

Президент Франции Макрон опроверг обсуждения по поводу эмбарго на российский газ

Фото: Francois Mori / AP

В Европейском союзе (ЕС) на данный момент не обсуждается тема отказа от российского газа. Об отсутствии соответствующей дискуссии заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Нефть и топливо уже затрагиваются, но газ пока нет. Мы знаем сложности, которые это повлечет», — рассказал глава Пятой республики. При этом он отметил, что вопрос эмбарго на газ из России все еще может оказаться на столе переговоров.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что объединение пока не намерено запрещать импорт российской нефти, так как ряд стран пригрозили наложить вето на это решение. Так, против нефтяного эмбарго выступают Германия, Австрия и Венгрия.

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Виктория Кондратьева
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