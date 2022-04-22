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Страны ЕС не смогли договориться по поставкам российской нефти

Глава евродипломатии Боррель заявил об угрозах в ЕС наложить вето на запрет нефти из РФ

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Евросоюз пока не намерен запрещать импорт российской нефти, так как ряд стран пригрозили наложить вето на это решение. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Le Figaro.

По информации издания, против нефтяного эмбарго выступают Германия, Австрия и Венгрия, а поддерживают его Польша и Франция. Боррель подчеркнул, что хотя европейские государства не смогли договориться, некоторые из них самостоятельно снижают импорт российской нефти.

Глава дипломатии ЕС добавил, что в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, так как это «самый важный этап построения автономии». В марте на такую меру решились в США — президент страны Джо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию. 

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Пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, тем не менее, включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России. На территорию блока также прекращен древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя из России.

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Софья Ермакова
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