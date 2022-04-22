Страны ЕС не смогли договориться по поставкам российской нефти

Глава евродипломатии Боррель заявил об угрозах в ЕС наложить вето на запрет нефти из РФ

Евросоюз пока не намерен запрещать импорт российской нефти, так как ряд стран пригрозили наложить вето на это решение. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует Le Figaro.

По информации издания, против нефтяного эмбарго выступают Германия, Австрия и Венгрия, а поддерживают его Польша и Франция. Боррель подчеркнул, что хотя европейские государства не смогли договориться, некоторые из них самостоятельно снижают импорт российской нефти.

Глава дипломатии ЕС добавил, что в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, так как это «самый важный этап построения автономии». В марте на такую меру решились в США — президент страны Джо Байден подписал указ об отказе от импорта энергоносителей из России. К ввозу в США запретили сырую нефть, нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, а также продукты их перегонки, сжиженный природный газ, уголь и угольную продукцию.

Пятый пакет санкций со стороны Евросоюза, тем не менее, включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России. На территорию блока также прекращен древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя из России.