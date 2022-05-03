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Самое масштабное за десятилетие ДТП произошло под Ровно на Украине

Масштабная авария произошла в Ровенской области Украины, погибли 27 человек

Кадр: Telegram-канал «Политика страны»

По меньшей мере 27 человек погибли в ДТП, произошедшем под украинским Ровно. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко, передает РИА Новости.

Авария произошла в Ровенской области, на дороге столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус. Из 38 пассажиров автобуса погибли 26 человек. Также скончался водитель микроавтобуса. По предварительной версии, он и стал виновником ДТП. Водитель бензовоза находится в тяжелом состоянии.

Канал назвал случившееся самой масштабной аварией, которая произошла на украинских дорогах за последнее десятилетие.

7 декабря прошлого года крупная авария случилась на автомобильной дороге под Черниговом. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате погибли 11 человек.

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Марина Совина
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