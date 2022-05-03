Эстония захотела отозвать подписи под договорами о границах с Россией

Парламент Эстонии рассмотрит вопрос о границах с Россией

Парламент Эстонии рассмотрит предложение правительству отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией, подписанными 18 февраля 2014 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

С инициативой выступила Консервативная народная партия Эстонии. Предложение будет обсуждаться на заседании законодательного органа во вторник, 3 мая. «Территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре», — говорится в документе.

Россия и Эстония сейчас не имеют юридически оформленной границы. После 10 лет обсуждения вопроса в 2005 году в Москве стороны подписали «пограничный договор». При этом эстонская делегация при его ратификации захотела включить в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора 1920 года. На основании этого документа между странами проходила довоенная граница.

Москва, в свою очередь, считает Тартуский мирный договор историческим документом, не имеющим юридической силы. Российская сторона увидела в действиях Эстонии попытку зарезервировать в будущем право на территориальные притязания и отозвала свою подпись. Министерства иностранных дел двух государств в 2014 году подписали новый договор, но он не был ратифицирован.

Ранее сообщалось, что Эстония усилила охрану границы с Россией из-за наплыва мигрантов.