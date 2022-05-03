Американский комик высмеял фото Зеленского с представителем Конгресса США Пелоси

Американский комик Фэллон высмеял костюм Зеленского на фото с Нэнси Пелоси в Киеве

Американский комик и ведущий The Tonight Show Джимми Фэллон в эфире своей программы высмеял фотографию президента Украины Владимира Зеленского и спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая на днях посетила Киев. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

«В эти выходные спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси нанесла неожиданный визит на Украину и встретилась там с Зеленским. Вот они вместе на фото. Выглядят как мама и ее новый тренер», — пошутил Фэллон.

Ведущий обратил внимание на позу Зеленского, которую он счел комичной.

«Опять же. Я уже говорил это раньше. Почему политики никогда не знают, что делать с руками на фото? Это так странно», — добавил юморист.

В ходе встречи Пелоси рассказала, что в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании Украины в пакет законодательных инициатив».