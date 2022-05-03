В Германии призвали Украину извиниться перед Штайнмайером ради визита Шольца

В парламенте Германии призвали Киев извиниться перед Штайнмайером ради визита Шольца

Киев должен принести извинения за отказ принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. К этому украинские власти призвала глава комитета парламента ФРГ по обороне, член Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерман, передает ТАСС во вторник, 3 мая.

По словам политика, Украина не может надеяться на визит канцлера Германии Олафа Шольца до того, как извинится за свои действия в отношении Штайнмайера. Таким образом Штрак-Циммерман ответила на слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, который раскритиковал Шольца за нежелание ехать в Киев.

«Украина отозвала приглашение федерального президента и при всем желании не может ожидать, что теперь в Киев поедет канцлер. Может быть, господин Мельник, надо просто извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера», — заявила депутат.

Ранее Мельник, комментируя отказ Шольца посетить Украину, назвал его «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять канцлера в Киеве.

До этого глава кабмина ФРГ заявил, что отказ Зеленского принять в Киеве его коллегу Штайнмайера не дает канцлеру возможности посетить украинскую столицу. По мнению Шольца, нежелание украинского лидера видеть президента Германии — это заметное событие.