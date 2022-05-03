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Назван способ законно ввозить лекарства из-за границы

Юрист Мазаев посоветовал ввозить из-за границы лекарства, аналогов которых нет в России

Фото: Pixabay

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Мазаев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, какие ограничения существуют на ввоз лекарств из-за границы и назвал способ сделать это законным путем.

По словам юриста, ввоз лекарственных препаратов в страну разрешается лишь в случае личного использования тем человеком, который его осуществляет. В связи с этим эксперт посоветовал не обращаться к своим знакомым с просьбой привезти лекарства из-за рубежа, поскольку в этом случае они нарушат закон. В случае покупки средств для личных нужд он порекомендовал брать препараты, аналогов которых нельзя найти в России, а лечение ими необходимо безотлагательно.

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Мазаев отметил, что к настоящему времени еще не был составлен регламент, по которому таможенники смогли бы определить, ввозит ли человек лекарства для себя, или же нет. Исходя из этого он предложил ограничиться ввозом такого количества препаратов, которое необходимо для полного курса лечения, но не превышая его.

«Чтобы не столкнуться с проблемами при пересечении границы, необходимо иметь при себе несколько документов. Первое — официальный рецепт с указанием торгового наименования препарата, длительности курса приема и дозировки. Дополнительно необходимо взять с собой выписку из истории болезни: она подтверждает, что медикамент необходим исключительно для личного использования, а не для продажи», — заключил юрист.

Ранее доктор Поль Крисп, руководитель Национального института здравоохранения и передового опыта в области здравоохранения и медицинской помощи в Ницце, рекомендовал людям с артритом больше заниматься физкультурой, чтобы в долгосрочной перспективе улучшить качество жизни и отказаться от обезболивающих лекарств.

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Марина Совина
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