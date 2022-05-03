Байден спутал должности президента и сенатора

NYP: президент США Байден назвал себя сенатором от штата Делавэр Уилсон-Энтон

Президент США Джо Байдан допустил оговорку, назвав себя первым в истории сенатором от штата Делавэр. В действительности политик, занимавший указанную должность в течение 36 лет, с 1973-го по 2009 год, имел в виду, что является первым президентом — выходцем из этого штата, пишет New York Post.

Инцидент произошел на мероприятии в Белом доме по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Таким образом Байден хотел представить действующего сенатора от Делавэра Мадину Уилсон-Энтон, мусульманку по вероисповеданию.

«Сенаторов из Делавэра было немного. Это маленький штат. По сути, их никогда и не было. Поэтому я хочу воспользоваться возможностью представить Мадину Уилсон-Энтон», — заявил он. Глава Белого дома имел в виду, что, как бывший сенатор штата, хочет представить свою преемницу, но совместил два предложения.

Ранее Байден не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и шутку предложил всем желающим искажать его собственную фамилию. «Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал он.

Оговорки и различные неловкости поведения 79-летнего президента неоднократно становятся поводом для насмешек сторонников Республиканской партии, а также российских СМИ, которые таким образом пытаются проиллюстрировать кризис в США.