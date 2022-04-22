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Байден разрешил называть себя иначе после очередной оговорки

Президент США после очередной оговорки разрешил называть себя Джо Биден

Президент США Джо Байден во время выступления в штате Орегон не смог произнести фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. После очередной оговорки американский лидер решил отшутиться и разрешил называть себя иначе. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале GOP War Room.

Комментируя вопросы развития инфраструктуры, Байден захотел поблагодарить местных представителей конгресса.

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Баму...и Эрлу...извините. Я в курсе», — указал на свою ошибку президент и заметил, что его фамилию тоже можно произносить неправильно. «Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал он.

Это не первая неловкая ситуация, в которую попадает 79-летний политик. Ранее Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать его во время его общения с прессой. А до этого оговорился во время речи, посвященной новым правилам регулирования оружия частного производства и назвал «уголовное преследование» проституцией.

В апреле американский лидер, представляя человека на должность в своей администрации, допустил две ошибки. А также перепутал себя с женой бывшего лидера страны Барака Обамы и назвал Мишель бывшим вице-президентом США.

Варвара Кошечкина
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