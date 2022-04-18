Байден испугался пасхального кролика и попал на видео

Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни и попал на видео

Президент США Джо Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с прессой, пишет URA.RU.

На видео попало, как Байден комментирует конфликт Афганистана и Пакистана, а когда кролик неожиданно подходит к нему и машет рукой, он поспешно удаляется.

Ранее Байден оговорился во время речи, посвященной новым правилам регулирования оружия частного производства. Американский лидер, заявляя о необходимости контроля над «оружием-призраком» без серийных номеров, вместо слова, обозначающего «уголовное преследование» (prosecution), произнес «проституция» (prostitution).