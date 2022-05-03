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Канцлер Германии назвал препятствия для поездки на Украину

Шольц заявил, что его поездке на Украину препятствует отказ принимать Штайнмайера в Киеве
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Andreas Gora/ Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF назвал препятствия для своей поездки на Украину. Он заявил, что у него «стоит поперек дороги» отказ принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве, передает ТАСС.

Глава германского правительства раскритиковал решение украинских властей и подчеркнул, что «так делать нельзя».

«Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — сказал Шольц.

Ранее издание Bild сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который планировал 13 апреля посетить страну вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Причиной такого решения главы украинского государства были названы тесные связи Штайнмайера с Россией.

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Марина Совина
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