Российские торговые сети попросили Казахстан о помощи

В Алма-Ате рассказали о просьбе «Магнита» и «Ленты» помочь с поставками из-за рубежа

Крупные российские торговые сети ведут переговоры с Казахстаном по поводу поставок отдельных категорий товаров, которым стало сложнее попасть на российский рынок через привычные каналы. Об этом на брифинге сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алма-Аты Еркебулан Оразалин, передает Tengrinews.kz.

По его словам, такие просьбы звучат со стороны «Магнита» и «Ленты». В первую очередь их интересует импорт зарубежных товаров, в отношении которых в России может возникнуть дефицит, а казахстанские компании могли бы помочь с поставками. Однако, предупредил Оразалин, этот процесс связан с рядом международных ограничений.

Также чиновник рассказал, что все больше российских компаний интересуются переносом своего бизнеса из России в Казахстан, например, в Алма-Ату. Конкретные названия он не указал, поскольку работа идет через палату предпринимателей «Атамекен», где создано специальное сервисное окно для всех заинтересованных инвесторов.

В связи с действиями российских войск на Украине западные страны ввели беспрецедентные санкции, которые в том числе включают в себя логистические ограничения на границе с Евросоюзом. В дополнение к запрету на въезд для грузовых автомобилей с российскими номерами международные перевозчики зачастую в одностороннем порядке отказываются везти продукцию на территорию России.