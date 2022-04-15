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Международные перевозчики саботировали поставки продукции в Россию

В Минпромторге рассказали о саботаже крупных перевозчиков поставок продукции в Россию

Фото: Pixabay

В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали, что некоторые крупные международные перевозчики саботируют поставки продукции в Россию, отказываясь везти товары в страну, сообщает РИА Новости.

«Минпромторгом России организована работа по мониторингу и содействию в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при транспортировке продукции в условиях введенных ограничений, которые в той или иной мере затронули все отрасли российской промышленности», — сказано в сообщении.

Отмечается, что крупные международные перевозчики, преимущественно из недружественных России государств, наотрез отказываются сотрудничать. Помимо этого, сложности с транспортировкой возникают в связи с запретом Евросоюза на въезд грузовых автомобилей, у которых имеются российские номера.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен. Как уточнил политик, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой.

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Марина Совина
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