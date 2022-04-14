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Орешкин рассказал о «главном ответе» на рост цен в России

Помощник президента Орешкин спрогнозировал снижение цен на товары в России
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен, заявил помощник президента России Максим Орешкин, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью на телеканале «Россия 1».

Как уточнил политик, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой. «Главный ответ на цены — это увеличение предложения», — рассказал Орешкин. Он призвал с некоторыми отраслями экономики «работать индивидуально».

Орешкин считает резкий рост цен в России в конце февраля-начале марта двойным шоком для розницы. Помощник главы государства напомнил, что сократились импортные поставки ряда товаров, были перебои с комплектующими на отдельных российских производствах. Вместе с тем в стране зафиксировали рекордный уровень потребительского спроса. Из-за этого выросли цены.

Сейчас ситуация с ценами откатывается назад, они снижаются, отметил Орешкин. По его прогнозу, этот процесс усилится, потому что предложение будет постепенно восстанавливаться. «Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в марте в России резко выросли продажи товаров для строительства и ремонта.

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Марина Совина
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