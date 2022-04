Россияне массово раскупили один вид товаров

В России в три раза выросли продажи товаров для строительства и ремонта

В марте в России резко выросли продажи товаров для строительства и ремонта, пишут «Ведомости». В сети «Петрович» изданию сообщили, что в годовом исчислении только в Москве объемы реализации этого вида товаров увеличились в три раза, в Санкт-Петербурге — вдвое.

Сеть «Всеинструменты» также рапортовала о существенном росте продаж клиентам-физлицам, при этом продажи юрлицам, по словам представителя компании, были стандартными для этого периода времени. Трехкратный рост продаж товаров категории DIY (do it yourself, «сделай сам») в первой половине прошлого месяца зафиксировал Ozon. Схожую динамику подтвердили и в Wildberries.

По мнению участников рынка, россияне массово скупают товары для ремонта, так как опасаются роста цен и дефицита. Ажиотажный спрос сформировали граждане, которые в настоящее время уже делают ремонт или занимаются строительством, добавили специалисты. По данным платформы «Чек индекс», средний чек в DIY-категории в марте составил 12,4 тысячи рублей — на 74 процента больше, чем годом ранее. В онлайн-сегменте этот показатель оказался выше — 20,3 тысячи (плюс 76 процентов за год).

Пик ажиотажного спроса на стройматериалы зафиксирован после начала спецоперации на Украине, констатировали эксперты. Сложившаяся ситуация привела к двукратному и более росту цен на такие товары.

Ранее стало известно, что за месяц (с 24 февраля) расходы на строительные материалы в России увеличились в среднем на 50 процентов, а себестоимость строительства — на 30 процентов. Эксперты сообщили, что на рынке стройматериалов начались спекуляции, и поэтому ожидается дальнейшее увеличение цен на некоторые позиции минимум на 20 процентов.