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20:42, 17 мая 2024Силовые структуры

Пулеметчик батальона «Азов» пойдет под суд за расстрел автомобиля с людьми в ДНР

В ДНР под суд пойдет пулеметчик из «Азова», расстрелявший автомобиль с людьми

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) перед судом предстанет 42-летний пулеметчик взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения «Азов» национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) Алексей Король, расстрелявший автомобиль с людьми в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Король обвиняется по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, и жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Уголовное дело направлено в Верховный суд ДНР.

По данным следствия, 14 марта 2022 года пулеметчик Король получил приказ командира расстрелять автомобиль, в котором находилось двое местных жителей. Они ехали в сторону Олимпийской улицы. Военнослужащий открыл огонь по машине. В результате оба мужчины погибли.

Ранее сообщалось, что в ДНР к 27 годам приговорили 34-летнего командира отделения морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Краснощека за расстрел пытавшихся выехать в 2022 году из Мариуполя супругов.

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      Анна Габай
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