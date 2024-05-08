Морпеху ВСУ дали срок за расстрел пытавшихся выехать из Мариуполя супругов

Морпех ВСУ получил 27 лет за расстрел гражданских в Мариуполе в 2022 году

В Донецкой Народной Республике (ДНР) к 27 годам приговорили 34-летнего командира отделения морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Краснощека за расстрел пытавшихся выехать в 2022 году из Мариуполя супругов. Об этом в среду, 8 мая, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ДНР.

Как установил суд, с 19 марта по 3 апреля 2022 года осужденный вел наблюдение на украинских позициях в Мариуполе. В поле его зрения попал гражданский автомобиль, двигавшийся по улице Первомайская. Супруги, находящиеся в автомобиле, пометили зеркала и ручки автомобиля белыми лентами. Однако, следуя преступному приказу командира, Краснощек и его сослуживцы открыли прицельный огонь из автомата по автомобилю. Полученные мужчиной и женщиной ранения оказались несовместимы с жизнью.

Краснощека признали виновным в расправе по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

27 апреля по делу о расстреле автомобиля на улице Первомайской в Мариуполе Верховный суд ДНР вынес заочный приговор 21-летнему морпеху Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денису Спринчаку.