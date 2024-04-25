Морпеху ВСУ дали срок за расстрел гражданского автомобиля с белыми лентами

В ДНР морпеху ВСУ дали 27 лет за расстрел гражданского автомобиля в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор 21-летнему морпеху Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денису Спринчаку. Его приговорили к 27 годам колонии строгого режима. Об этом в четверг, 25 апреля, «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ДНР.

Суд установил, что в апреле 2022 года Спринчак с сослуживцами заметил двигавшийся по улице Первомайской в Мариуполе гражданский автомобиль с белыми лентами на зеркалах заднего вида. Понимая, что внутри мирные жители, они исполнили приказ командира и открыли огонь из автоматов. Находившиеся в салоне мужчина и женщина погибли на месте.

24 апреля сообщалось, что в России заочно осудили командира авиабригады ВСУ Евгения Булацика по обвинению в том, что он два года назад приказал сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.