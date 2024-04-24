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18:21, 24 апреля 2024Силовые структуры

Командира ВСУ заочно осудили в России. Бомбардировщики по его приказу атаковали брянскую нефтебазу

Командира ВСУ Булацика заочно осудили в РФ на 18 лет за атаку на нефтебазу
Дым от пожара на нефтебазе в Брянске

Дым от пожара на нефтебазе в Брянске. Фото: Кирилл Иванов / ТАСС

В России заочно осудили командира авиабригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Булацика по обвинению в том, что он два года назад приказал сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

Следственный комитет РФ посчитал, что собранных доказательств достаточно для вынесения приговора Булацику. Его признали виновным по статье 205 УК РФ о теракте и приговорили к 18 годам лишения свободы.

Бомбардировщики по его приказу вторглись на территорию РФ и атаковали нефтебазу

Булацик является командиром 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. СКР указывает, что он, а также «иные вышестоящие должностные лица из числа военного и политического руководства Украины» отдали заведомо незаконный приказ на атаку.

Кадр: Бутусов Плюс / YouTube

30 апреля 2022 года ранним утром члены экипажей двух фронтовых бомбардировщиков Су-24м ВСУ незаконно пересекли воздушное пространство России и сбросили авиабомбы ФАБ-500 ШН калибра 500 килограммов каждая с зарядом 221 килограмм взрывчатого вещества.

Под удар в селе Жеча Стародубского района Брянской области попала нефтеналивная станция ООО НК «Русснефть-Брянск». Ущерб от взрыва был оценен в сумму не менее 11 миллионов рублей (ранее сообщалось о сумме в 16 миллионов). Жертв удалось избежать, о пострадавших также не сообщалось.

СК добавил, что «продолжает работу по установлению иных лиц, причастных к совершению данного преступления».

Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

Заочное обвинение Булацику было предъявлено в октябре 2023 года, следствие завершили в марте и передали дело в суд.

На самой станции, как сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз, взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.

Ранее в России заочно осуждали командиров ВСУ за обстрелы городов

В конце февраля верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил к 27 годам лишения свободы 48-летнего командира 93 отдельной механизированной бригады ВСУ Олега Микаца за обстрелы мирных жителей Донецка, Ясиноватой и Авдеевки. Обстрелы происходили еще в 2014 и 2015 годах. Как утверждается, Микац отдавал преступные приказы о прицельных артобстрелах из крупнокалиберной артиллерии жилых домов, в результате чего были жертвы.

В январе суд ДНР заочно осудил и приговорил к 29 годам лишения свободы двух командиров артиллерийских подразделений ВСУ Сергея Баранова и Виктора Юшко, отдавших приказ об обстреле Горловки 26 мая 2015 года.

Выполняя указание Баранова и Юшко, военнослужащие ВСУ произвели выстрелы из артиллерийских крупнокалиберных орудий, снаряженных осколочно-фугасными снарядами реактивных систем залпового огня «Град», что также привело к жертвам.

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      Антон Похиляк
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