СК: в бомбежке нефтестанции под Брянском заочно обвинен комбриг ВВС Украины

Следователи заочно обвинили в причастности к бомбежке нефтеналивной станции в Брянской области командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

Украинскому военному заочно предъявлено обвинение в совершении преступления по уголовной статье 205 («Теракт»). По данным следствия, 30 апреля 2022 года экипажи фронтовых бомбардировщиков по незаконному приказу Булацика и других лиц украинского командования незаконно пересекли воздушное пространство России. Над Брянской областью они осуществили прицельный сброс бомб на предприятие. В результате станции был причинен многомиллионный ущерб.

В настоящее время следствие по делу завершено.

1 мая 2022 года было возбуждено уголовное дело о теракте по фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области. Под огонь попали российские пограничники и участок вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района. Там упали два снаряда, в результате взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что самолет Вооруженных сил Украины попытался прорваться на территорию России. Его обнаружили российские средства противовоздушной обороны.