Возбуждено уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ Брянской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ Брянской области

По фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным СК, дела возбуждены в связи с обстрелом российских пограничников, а также участка вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района Брянской области. «Данные действия украинских националистов квалифицированы следствием по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)», — уточнили следователи.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался прорваться на территорию России. Его обнаружили российские средства противовоздушной обороны.

При этом в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда, в результате взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.