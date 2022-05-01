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Возбуждено уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ Брянской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам обстрелов ВСУ Брянской области

Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

По фактам обстрелов украинскими силовиками территории Брянской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России.

По данным СК, дела возбуждены в связи с обстрелом российских пограничников, а также участка вблизи нефтеналивной станции ОАО «Русснефть» в селе Жеча Стародубского района Брянской области. «Данные действия украинских националистов квалифицированы следствием по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц)», — уточнили следователи.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался прорваться на территорию России. Его обнаружили российские средства противовоздушной обороны.

При этом в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда, в результате взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.

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Варвара Кошечкина
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