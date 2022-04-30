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Два снаряда ВСУ попали в населенный пункт в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о попадании двух снарядов ВСУ по Жечи

Фото: Дмитрий Карась / РИА Новости

Российские средства ПВО засекли утром 30 мая самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, передает РИА Новости.

«При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию Российской Федерации, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда», — рассказал он.

Губернатор сообщил, что взрывной волной посердило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, второй снаряд упал на прилегающую территорию.

Жертв нет, на месте работают оперативный службы.

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Варвара Кошечкина
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