Командир ВСУ получил срок за сброшенные на нефтеналивную станцию бомбы

Командиру ВСУ дали 18 лет за сброшенные на нефтеналивную станцию бомбы

Приказавший сбросить бомбы на нефтеналивную станцию под Брянском командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил срок в 18 лет колонии. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС.

Речь идет о командире 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Евгении Булацику. Его признали виновным по статье 205 (террористический акт) УК РФ. Приговор вынесен заочно

13 февраля суд в ДНР дал 26 и 29 лет колонии военным ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя.