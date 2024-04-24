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14:56, 24 апреля 2024Силовые структуры

Командир ВСУ получил срок за сброшенные на нефтеналивную станцию бомбы

Командиру ВСУ дали 18 лет за сброшенные на нефтеналивную станцию бомбы

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Приказавший сбросить бомбы на нефтеналивную станцию под Брянском командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил срок в 18 лет колонии. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает ТАСС.

Речь идет о командире 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Евгении Булацику. Его признали виновным по статье 205 (террористический акт) УК РФ. Приговор вынесен заочно

13 февраля суд в ДНР дал 26 и 29 лет колонии военным ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя.

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      Владимир Седов
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