Двух украинских военных приговорили к колонии за расстрел мирных жителей в ДНР

Суд в ДНР дал 26 и 29 лет колонии военным ВСУ за расстрел двух жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор в отношении двоих военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) за расстрел двух жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

28-летнего снайпера Андрея Балыкина и 23-летнего старшего боевого медика Владислава Ляшука признали виновными в убийстве двух лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Их приговорили к 26 и 28 годам колонии строгого режима соответственно.

По данным суда, 11 марта 2022 года Балыкин, находясь на боевой позиции в Мариуполе, заметил мирного жителя и доложил об этом Ляшуку. Получив приказ о ликвидации, снайпер расстрелял мужчину. Кроме того, 4 апреля того же года военнослужащий ВСУ Александр Ковалык, ранее приговоренный к 25 годам лишения свободы, по приказам Балыкина и Ляшука расстрелял из пулемета гражданский автомобиль. В результате его действий водитель погиб на месте.

