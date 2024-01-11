Украинского военного приговорили к 25 годам за расстрел жителя Мариуполя

В ДНР суд приговорил к 25 годам наводчика ВСУ, расстрелявшего жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам лишения свободы украинского военнослужащего, расстрелявшего жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

26-летнего наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Ковалыка признали виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Суд установил, что 4 апреля 2022 года он находился на боевой позиции, расположенной на территории металлургического комбината имени Ильича. Наводчик получил преступный приказ командования о ликвидации мирных жителей города, после чего расстрелял из пулемета проезжавший по улице Сельськой автомобиль. От полученных огнестрельных ранений водитель скончался на месте.

28 декабря сообщалось, что суд в ДНР заочно приговорил заместителя командира войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Сергея Бурковского к 16 годам колонии строгого режима за избиение военнопленных россиян. По версии следствия, с конца марта по начало апреля 2022 года на территории воинской части в Черниговской области подполковник, испытывая неприязнь к пятерым пленным российским военнослужащим, оскорблял и избивал их.